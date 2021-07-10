ضبط مصنع ومخزن مخالفين للاشتراطات الصحية بالمنوفية

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شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملة أمنية استهدفت مصانع وشركات عشوائية تفتقد للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية بالمنوفية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام بعض الأشخاص بإقامة مصنع ومخزن عشوائى في هذا المجال بنطاق محافظة المنوفية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم، وأسفرت الجهود عن ضبط مصنع، ومخزن والمديرون المسئولون عنهما، وأسفر التفتيش عن ضبط 16 طن مواد خام ومنتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية بدون ترخيص ومجهولة المصدر ومعدة للتداول.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات .