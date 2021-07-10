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الأهلي يجري تعديلات علي تشكيل مواجهة المقاصة

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الأهلي يجري تعديلات علي تشكيل مواجهة مصر المقاصة الأهلي يجري تعديلات علي تشكيل مواجهة المقاصة

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يبحث بيتسو موسيماني، المدير الفني علي اجراء بعض التعديلات علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة المقاصة، لتفادي تعرض اياً من اللاعبين للإصابة، ورفض موسيماني، الإفصاح عن التشكيل الذي سيخوض به المواجهة، لرغبته في إضفاء الحماس علي اللاعبين خلال التدريبات.

ويلتقي الاهلي مع مصر المقاصة، " الاحد "، علي ارض ملعب الجيش بالسويس، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة عشر للدوري.

ووفقاً للتدريبات الاخيرة التي اداها الاهلي، استعداداً للمباراة، فإن موسيماني، سيخوض المباراة بتشكيل يضم كلاً من محمد الشناوي، محمد هاني، بدر بانون، ايمن اشرف، علي معلول، عمرو السولية، حمدي فتحي، مجدي قفشة، حسين الشحات، صلاح محسن، محمد شريف.

المصرى اليوم

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