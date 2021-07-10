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وزير الزراعة: مزارعنا المشتركة في إفريقيا تعزز العلاقات الثنائية بين مصر ودول القارة
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الأحد 25 يوليو 2021 10:29 مساءً
البابا تواضروس ينعى القمص اشعياء ويعزي مجمع رهبان الأنبا بولا
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الأحد 25 يوليو 2021 10:29 مساءً
«الزراعة»: تحديث منظومة الري تسهم في زيادة الإنتاج وتقنين زراعات الأرز والموز
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الأحد 25 يوليو 2021 10:29 مساءً
فيديو.. أفشة تحدى حارس الانتاج :«والله ما هتاخد نقطة التعادل»
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الأحد 25 يوليو 2021 10:29 مساءً
سيد عبد الحفيظ: سيبك من المؤرخ عمرو الدرديري (فيديو)
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الأحد 25 يوليو 2021 10:29 مساءً
5 مدَّعين عامين يباشرون التَّحقيق في قضية انقطاع الكهرباء عن مستشفى الجاردنز
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الأحد 25 يوليو 2021 10:23 مساءً
العاهل الأردني: تعرضنا في السابق لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية الصنع
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الأحد 25 يوليو 2021 10:21 مساءً
تونس.. إصابة عدد من رجال الأمن وحرق مدرعة في مواجهات مع محتجين
-
الأحد 25 يوليو 2021 10:21 مساءً
الهلال يكسب إليريا السلوفيني.. ويلاقي هيرتا برلين الألماني الجمعة
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الأحد 25 يوليو 2021 10:21 مساءً
بعد الاعتراض على توقيت زواجه ..رسالة حمدي فتحي لجماهير الأهلي
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الأحد 25 يوليو 2021 10:15 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. الدخول إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية وماكرة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 10 يوليو 2021 01:06 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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