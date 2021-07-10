بتكلفة ٤٥ مليون جنيه .. محافظ الشرقية يتابع أعمال إنشاء لوحة توزيع كهرباء بديرب نجم

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المحاسب صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، معدلات الأداء ونسب تنفيذ أعمال إنشاء لوحة توزيع كهرباء بمنشأه صهبرة بنطاق المركز بتكلفة إجمالية بلغت ٤٥ مليون جنيها، لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز والإنتهاء منها وفقاً للجدول الزمني المحدد، للإرتقاء بمنظومة الكهرباء وتحسين مستوى استقرار التيار الكهربي.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات الجاري تنفيذها، للوقوف على نسب تنفيذها بنطاق كل مركز ،وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة، لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه أوضح المحاسب سالم منصور رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، أنه جاري إنشاء لوحة توزيع كهرباء جهد ١١ كف بمنشأة صهبرة بتكلفة إجمالية بلغت ٤٥ مليون جنيه، بنسبة تنفيذ وصلت ٩٥% لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطني،ن وحل مشكلة الإنقطاع المتكرر للتيار الكهربي التي تعاني منها المناطق والقرى البعيدة لسنوات طويلة.

وأضاف أنه جاري تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي بالمدينة والقرى التابعة له، حيث تم الإنتهاء من حفر الخطوط الداخليه بالمدينة بأطوال ٢٢٠٦٧٤ متر، وبقرية صافور بأطوال ٢٣ ألف متر، كما تم الإنتهاء من خطوط ٧ بار بطول ٣٥ كيلو متر والإنتهاء من ٢٥ عداية، كما تم تنفيذ أعمال الشبكات الرئيسية بالمدينة ووصلت نسبة المواطنين المتعاقدين للإستفادة من الغاز الطبيعي ٥٦ ألف و١٢٨ مواطن بمدينة ديرب نجم، وإجمالي عدد العملاء التي تم التشغيل لهم ٣٦ ألف و٩٨٦ مواطن، لافتا إلى أنه تم ضخ الغاز بجميع قطاعات المدينة وديرب البلد،و تم تشغيل الغاز بصافور والمنا صافور وتم تدفيع الغاز بقري الجواشنة وديرب السوق وكفر أبوبري ،كما تم البدء في الخط الرئيسي المغذي لقري الصانية والجميزة، وكذلك الإنتهاء من الخط المغذي لطحا المرج، كما تم بدء أعمال حفر الشبكات الداخلية بقري طحا المرج والصويني، والبدء في الخط الرئيسي المغذي لمنشأة صهبرة.