الطقس ودرجات الحرارة في الكويت اليوم

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ذكرت إدارة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم في الكويت، طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12- 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 49 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 31 درجة مئوية.

ارتفاع درجات الحرارة في الكويت تعدي المعدلات الطبيعية، وفى ظل قلق كبيرة إثر حالة الطقس ودرجات الحرارة المرتفعة وما يمكن أن ينجم عنها من كوارث.

درجة الحرارة العظمى في الكويت: 49 °ﻡ

نهارًا شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12- 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة

ليلًا حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10- 30 كم/ساعة .

دولة الكويت تعد أحد أكثر الدول التي تشهد حالة من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وأن درجة الحرارة تجاوزت في الموجة الحالية ٤٩ درجة مئوية، بينما تبقى التوقعات أسوأ بكثير في الاعوام المقبلة.

ففى تقرير نشرته الصحيفة الكويتية، قالت إن درجات الحرارة ربما تتجاوز الـ60 درجة مئوية خلال حوالى 50 عاما، حيث شدد عدد من الخبراء على ضرورة للتدقيق والاهتمام بارتفاع درجات الحرارة، والأخذ بعين الاعتبار التوسع في عملية التشجير لخفض الانبعاثات الكربونية والمساهمة في تقليل الاحتباس الحرارى في الكويت لتفادي وقوع اضرار ناتجة عن الطقس السيئ.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالكويت إن البلاد شهدت صيفا شديد الحرارة حيث سجلت درجة حرارة تخطت حاجز 52 درجة لتصبح اعلى درجة حرارة في العالم.

تنبؤ محطات الرصد

تنبؤ محطات الرصد

المحطة العظمى المتوقعة °م الصغرى المسجلة °م مدينة الكويت 48 37 مطار الكويت 49 31 العبدلي 50 31 الجهراء 50 34 السالمية 44 37 الأحمدي 47 36

المحطة العظمى المتوقعة °م الصغرى المسجلة °م جال اللياح 49 30 الوفرة 49 32 السالمي 47 31 مطربة 49 30

حيث ذكر المسؤول في إدارة الأرصاد الجوية في الكويت عبدالعزيز القراوي، بأن درجة الحرارة تحت أشعة الشمس، درجة الحرارة العظمى في الكويت 49 °ﻡ

درجة الحرارة في الكويت - صورة أرشيفية

وفي العديد من المحافظات في ‍الكويت بينها محافظة سلوى ومحافظة الجهراء التي تقع على الحدود السعودية، شهدت انقطاعا في الكهرباء، وسط دعوات أطلقتها وزارة الكهرباء للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية قدر الامكان.

درجة الحرارة في الكويت

ويشتهر مناخ دولة الكويت بصبغته الصحراوية وارتفاع درجة حرارة الجو خلال فصل الصيف بشكل عام. وهذا المناخ الصيفي هو ما ترسخ في أذهان الناس عن الكويت.

الطقس الحار في الكويت ومع شدة درجة الحرارة في الصيف تجعل لبقية فصول السنة في الكويت مذاقا خاصا أجمل مما في الدول الأخرى، وذلك لأن فصلي الخريف والربيع في الكويت يعتبران من أفضل فصول السنة بالنسبة لسكانها، وذلك عند مقارنة درجة الحرارة فيهما بدرجة حرارة الصيف في الكويت.

درجة الحرارة في الكويت - صورة أرشيفية

طقس الكويت

ويصنف المناخ الكويتي كمناخ قاري صحراوي بما يعني أن الطقس في الكويت يميل إلى الجفاف بالرغم من موقع الكويت الساحلي، كما يميل الطقس في الكويت إلى البرودة ليلا خلال فصلي الخريف والشتاء حيث يتأثر بهبوب الرياح الشمالية الغربية التي تحمل معها بعض الامطار والبرودة في كثير من الأحيان.

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وتنصح إدارة الأرصاد الجوية في الكويت في هذا الطقس الحار، يُنصح بالإكثار من شرب السوائل الباردة والرطبة، والتأكد من تبريد مكان تواجدك وارتداء الملابس الخفيفة.