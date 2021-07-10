أخبار عاجلة

وزير الزراعة: مزارعنا المشتركة في إفريقيا تعزز العلاقات الثنائية بين مصر ودول القارة -
البابا تواضروس ينعى القمص اشعياء ويعزي مجمع رهبان الأنبا بولا -
«الزراعة»: تحديث منظومة الري تسهم في زيادة الإنتاج وتقنين زراعات الأرز والموز -
فيديو.. أفشة تحدى حارس الانتاج :«والله ما هتاخد نقطة التعادل» -
سيد عبد الحفيظ: سيبك من المؤرخ عمرو الدرديري (فيديو) -
5 مدَّعين عامين يباشرون التَّحقيق في قضية انقطاع الكهرباء عن مستشفى الجاردنز -
العاهل الأردني: تعرضنا في السابق لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية الصنع -
تونس.. إصابة عدد من رجال الأمن وحرق مدرعة في مواجهات مع محتجين -
الهلال يكسب إليريا السلوفيني.. ويلاقي هيرتا برلين الألماني الجمعة -
بعد الاعتراض على توقيت زواجه ..رسالة حمدي فتحي لجماهير الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مقترح في البرلمان للحكومة بعمل حملة توعوية لقانون المشروعات الصغيرة ( التفاصيل )

Print
مقترح في البرلمان للحكومة بعمل حملة توعوية لقانون المشروعات الصغيرة ( التفاصيل ) مقترح في البرلمان للحكومة بعمل حملة توعوية لقانون المشروعات الصغيرة ( التفاصيل )

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، باقتراح برغبة لرئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي ووزيرة الصناعة والتجارة، بعمل حملة توعوية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد حسين، على أن البيئة التشريعية تظل الإطار الفاعل لنجاح أي منظومة على أرض الواقع، والشارع المصري كان بحاجة كبيرة لقانون ينظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرة، وصدر ذلك بالفصل التشريعي الأول كما صدرت مؤخرا اللائحة التنفيذية الخاصة به، متضمنا العديد من المزايا والحوافز التي تشجع الشباب على الدخول في عالم المشروعات وتوفير فرص عمل، ولكن حتى الآن هذا القانون لم يصل ويروج له في الشارع المصري بالصورة الجيدة.

ولفت النائب، إلى أن القانون بلا شك يعبر عن اهتمام الدولة والرئيس عبدالفتاح بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال ويمثل نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من ٢٥ جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية، ومن ثم لابد من التوعية بشأنه بالصورة الجيدة، وبما يتضمنه من مزايا تشجع الشباب للدخول في هذا القطاع.

وأكد أمين شر لجنة الاقتراحات والشكاوي، إلى أن معاناة المواطنين مع المشروعات تكون ذات صلة بالضرائب والتراخيص والقانون يقدم نظم ولوائح ضريبية مبسطة تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 إلى 10 ملايين جنيه، وإعفاءً لهذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية لتصل إلى 2% على الآلات والمعدات التي يتم استيرادها لتشغيل هذه المشروعات، ومن ثم الترويج لهذه الحوافز ضرورة من أجل دفع الشباب للاستفادة منه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الزراعة أمام «النواب»: السيسي وجه بتوفير الغذاء الصحي والآمن لكل مواطن

وزير الزراعة أمام «النواب»: السيسي وجه بتوفير الغذاء الصحي والآمن لكل مواطن

الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي 

الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي 

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن مجلس الشيوخ (التفاصيل)

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن مجلس الشيوخ (التفاصيل)

قرار جمهوري جديد للرئيس السيسي (التفاصيل)

قرار جمهوري جديد للرئيس السيسي (التفاصيل)