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متابعة تعلق على إطلالة رانيا ياسين..والفنانة ترد : «مبحبش التدخل في علاقتي مع ربنا»

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متابعة تعلق على إطلالة رانيا ياسين..والفنانة ترد : «مبحبش التدخل في علاقتي مع ربنا» متابعة تعلق على إطلالة رانيا ياسين..والفنانة ترد : «مبحبش التدخل في علاقتي مع ربنا»

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نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، لتتلقى إشادة وإعجاب متابعيها، بإطلالتها الصيفية المميزة، إلا أن إحدى المتابعات لها علقت على الصورة لتطالبها بالحجاب قائلة: «خسارتك لو لبستي حجاب حتبقى أجمل من كدة»، لترد عليها الفنانة: «شكرا بس مبحبش التدخل في علاقتي مع الله».

تعليق رانيا ياسين على إحدى متابعاتها

ومؤخرا شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين في مسلسل «الطاووس» مع الفنانين جمال سليمان وسهر الصايغ في دور إعلامية شهيرة ووالدة أحد الشباب المتهمين في جريمة اغتصاب.

وتلقت الفنانة رانيا محمود ياسين، العديد من الإشادات النقدية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا عن أدائها لشخصية الإعلامية ليلى نصار، والدة حمزة منزلاوي، أحد المتهمين في قضية أمينة«سهر الصايغ».

يذكر أن مسلسل«الطاووس» بطولة جمال سليمان، وسيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة السيناريست محمد ناير، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبدالعزيز.

المصرى اليوم

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