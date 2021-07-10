«الأمن الاقتصادي» يواصل حملاته الأمنية لضبط القضايا الإجرامية

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واصل قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وتمكنت من ضبط 3292 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

فيما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 13034 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، و318 تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من ضبطها.

كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط 24، والإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 138 قضية .

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط 1546 قضية تموينية متنوعة، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 6 قضايا.

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.