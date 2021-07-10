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«شرطة »: ضبط 1546 قضية خلال 24 ساعة

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«شرطة التموين»: ضبط 1546 قضية خلال 24 ساعة «شرطة »: ضبط 1546 قضية خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت من ضبط 1546 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 3،55 طن أسماك ماكريل وسردين مملحة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

وفى القاهرة تم ضبط 1٫42 طن كبدة مجمدة ومخ غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها كوجبات جاهزة على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مطعم للوجبات الجاهزة.

وفى الشرقية تم ضبط 1٫2 طن لحوم مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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