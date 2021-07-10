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البحث عن الكنز .. القبض على 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار فى حلوان

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البحث عن الكنز .. القبض على 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار فى حلوان البحث عن الكنز .. القبض على 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار فى حلوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 6 أشخاص بمنطقة المعصرة أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار. تم التحفظ على الأدوات المستخدمة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 6 أشخاص، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والفيوم حال تواجدهم داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه ملك أحدهم وعُثر بداخله على حفرة قطرها 1 متر بعمق 5 أمتار- وأدوات الحفر والتنقيب وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

المصرى اليوم

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