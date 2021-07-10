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نسرين طافش على طريقة أميرات ديزني : «صباح الخير من كان» ()

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نسرين طافش على طريقة أميرات ديزني : «صباح الخير من كان» (فيديو) نسرين طافش على طريقة أميرات ديزني : «صباح الخير من كان» ()

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استعرضت الفنانة نسرين طافش إطلالتها صباح اليوم من مدينة كان الفرنسية، حيث تقضي إجازتها الصيفية بعد قضائها عدة أيام في المالديف.

وظهرت «نسرين» في إطلالة جذابة لمتابعيها على انستجرام، بفستان واسع من اللون «البيبي بلو» مزين بالورود الدانتيل، على طريقة أميرات ديزني، لتلقى إعجاب وإشادة متابعيها، إذ كتبت: «Bonjour de Cannes»، صباح الخير من كان، حيث ظهرت وهي تقف من شرفة أحد الفنادق، وتتأمل معالم المدينة الساحرة.

كانت «نسرين» قد التقطت لها عدة صور على ريد كاربت مهرجان «كان» السينمائي،الذي تتواصل فعالياته في المدينة الفرنسية الشهيرة بحضور نجوم السينما العالمية حتى 17 يوليو الجاري، كما ظهرت «نسرين» في صور نشرتها عبر حسابها على انستجرام وه تتوجه إلى فرنسا على متن طائرة خاصة، لتثير التعليقات حول سيرها على نهج الفنانة ياسمين صبري التي دائما ماتحرص على مشاركة متابعيها بصورها على الطائرة مؤخرا.

المصرى اليوم

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