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مصري يواجه اتهامات بارتكاب «جريمة كراهية» في أمريكا (تفاصيل)

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مصري يواجه اتهامات بارتكاب «جريمة كراهية» في أمريكا (تفاصيل) مصري يواجه اتهامات بارتكاب «جريمة كراهية» في أمريكا (تفاصيل)

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أكد المدعي العام الأمريكي تهمة ارتكاب «جريمة كراهية»، لشاب من أصول مصرية متهم بطعن حاخام يهودي في مدينة بوسطن.

واعتقل خالد عوض (24 عاماً) يوم الخميس الماضي، بعد اتهامه بطعن الحاخام اليهودي شلومو نوجينيسكي، الذي نجا من الحادث وخرج من المستشفى، بحسب ما نشرته قناة «CBS Boston» عبر يوتيوب.

ووجه الادعاء العام في البداية إلى عوض تهمة الاعتداء والضرب بسلاح خطير والاعتداء بالضرب على رجل شرطة، ولكن الادعاء أضاف تهمة “جريمة الكراهية” بعد مزاعم بأن الهجوم كان بدافع معاداة السامية.

وزعم الادعاء العام في مقاطعة سوفولك، التي تضم بوسطن، بأن للمشتبه به آراء دينية قوية ضد اليهود والمسيحيين والثقافة الأمريكية، وأنه حمل أفكاراً مسبقة معه من الشرق الأوسط.

وقال طبيب المحكمة إن المشتبه به يعاني من اضطراب ثنائي القطب، واعتبره غير لائق للمثول أمام المحكمة، في حين قال المحامي ستيفن ويموث إنه لا يرى أي شيء يشير إلى أن ما حدث كان بدافع الكراهية.

المصرى اليوم

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