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انتشال جثمان «غريق شاطئ الفنار» في الإسكندرية

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انتشال جثمان «غريق شاطئ الفنار» في الإسكندرية انتشال جثمان «غريق شاطئ الفنار» في الإسكندرية

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نجحت قوات الإنقاذ النهري، صباح اليوم السبت، في انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقا أثناء الاستحمام بمياه البحر بشاطئ الفنار بحي أول المنتزه شرقي الإسكندرية.فيما صرح المستشار أشرف المغربى بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة.

كان قسم شرطة أول المنتزه تلقى بلاغا، أمس، يفيد غرق شاب بشاطئ الفنار، وانتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى الشاطئ المشار إليه.

وتبين من الفحص غرق محمد عاطف حسن العروج، 20 عاما، من محافظة القليوبية، أثناء نزوله البحر بالشاطئ المشار إليه بصحبة عدد من أصدقائه إلا أن الأمواج جرفته.

ومن جانبه، قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير بالإسكندرية، إنه جرى الدفع بعدد من غواصين الخير برفقة فريق الإنقاذ النهري وجرى انتشال جثة الشاب اليوم. تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة أول المنتزه، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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