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تحذير هام من هيئة الأرصاد الجوية بخصوص ارتفاع الرطوبة وزيادة الحرارة .. وتوجه نصائح هامة للمواطنين

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