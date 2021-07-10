ضبط 3.5 طن أسماك فاسدة في ثلاجة بالقليوبية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مباحث التموين في القليوبية حملة مكبرة استهدفت منافذ بيع المنتجات الغذائية أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع بها 3 طن أسماك فاسدة وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث تموين المديرية تفيد قيام حملة تموينية اسفرت عن ضبط ثلاجه لحفظ السلع الغذائية ضبط بها 3،55 طن أسماك ماكريل وسردين مملحة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس.

كما تم ضبط محل بدال تموينى بة 1،5 طن سكر تموينى و432 عبوة زيت تموينى مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها في السوق السوداء وتولت النيابة التحقيق.