محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

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تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، السبت،، سير امتحانات في عدد من المدارس بمدينه بنها وشبرا الخيمة من بينها مدرسة الشيماء الثانوية بنات بمدينة بنها ومدرسة بنها الثانوية بنات ومدرسة شبرا الخيمة الثانوية بنات ومدرسة عمرو بن العاص الثانوية بغرب شبرا الخيمة،ورافقه خلال الجولة الدكتورسمير حماد نائب المحافظ والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور رضا الديب مدير التامين الصحى والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها،واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة.

واطمأن المحافظ، على انتظام سير الامتحانات باللجان وتوفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على أبنائنا الطلاب خلال أدائهم امتحانات الثانوية العامة، والحرص على سلامة الطلاب والمراقبين وتوفير الجو النفسي الملائم لأداء الامتحانات لسلامة الطلاب مع الحفاظ على الروح المعنوية لهم مؤكدا على ضرورة التعقيم والتطهير الدائم لكافة اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحان ،وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير الاحترازية.

حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية امتحان اللغة العربية ومن الجدير بالذكر ان عدد طلاب المجموعة العلمية بلغ 21765 طالب وطالبة وعدد طلاب المجموعة الادبية بلغ 18739 طالب وطالبة موزعين على 135 لجنة.

وأشاد محافظ القليوبية، بوعي المواطنين وأولياء أمور الطلاب والتزامهم بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية بعدم التكدس والزحام أمام لجان الامتحان لمنع انتشار العدوى، حرصا على مصلحة الطلاب والجميع، مشيرا إلى أن المحافظة قامت بإجراءات احترازية ووقائية مشددة لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب خلال أداء الامتحانات

وأشار المحافظ، الي إنه سيتم المتابعة اللحظية مع غرف العمليات بالمحافظة وغرف عمليات التربية والتعليم، وذلك لاستقبال الشكاوي بما يضمن انتظام سير الامتحان، مؤكداً حرصه على متابعة العملية التعليمية والامتحانات بكافة اللجان ، وشدد علي رؤساء المدن والاحياء بالتواجد الميداني علي مدار اليوم وعدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي على اللجان التي سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة بها.

ومن جانبه أوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم تجهيز جميع اللجان بالأثاث المناسب لراحة الطلاب والطالبات، مشيرا إلى الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات خاصة فيما يتعلق بأمن وسلامة الطلاب ومكافحة انتشار فيروس كورونا، كالتباعد بين الطلاب ومراعاة ألا يزيد عدد الطلبة في الفصل الواحد عن ١٤ طالب وطالبة في كل حجرة امتحانية باللجنة، مع متابعة استلام وتوزيع كافة أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير الخاصة باللجان، فضلا عن توفير طبيب بكل لجنة،

