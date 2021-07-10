محافظ مطروح ينعى السيدة جيهان السادات

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نعى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،اليوم الجمعة، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، التي وافتها المنية صباح اليوم.

وتقدم محافظ مطروح بخالص العزاء والمواساة للشعب المصري، في وفاة رمز لعطاء المرأة المصرية الوطنى والفريد، ونموذجآ مصريآ اصيلا ومخلصا لوطنه، ونموذجا ملهما مع دعمها ومساندة زوجها الرئيس الراحل محمد أنور السادات في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة عام ١٩٧٣، وكان لها بصمات واضحة في العمل السياسى وخدمة الوطن طوال مشوار حياتها.

كما تقدم محافظ مطروح بخالص العزاء والمواساة لأسرة السيدة جيهان السادات، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويغفر لها ويرحمها وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان، مشيدآ بقرار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمنح فقيدة الوطن السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق إسمها على محور الفردوس تكريما وتخليدا لها.