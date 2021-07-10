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5 مدَّعين عامين يباشرون التَّحقيق في قضية انقطاع الكهرباء عن مستشفى الجاردنز
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الأحد 25 يوليو 2021 10:23 مساءً
العاهل الأردني: تعرضنا في السابق لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية الصنع
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الأحد 25 يوليو 2021 10:21 مساءً
تونس.. إصابة عدد من رجال الأمن وحرق مدرعة في مواجهات مع محتجين
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الأحد 25 يوليو 2021 10:21 مساءً
الهلال يكسب إليريا السلوفيني.. ويلاقي هيرتا برلين الألماني الجمعة
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الأحد 25 يوليو 2021 10:21 مساءً
بعد الاعتراض على توقيت زواجه ..رسالة حمدي فتحي لجماهير الأهلي
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الأحد 25 يوليو 2021 10:15 مساءً
عبد الحفيظ يفتح النار ضد اتحاد الكرة بسبب نقل مباراة الزمالك والمحلة للإسكندرية
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الأحد 25 يوليو 2021 10:15 مساءً
شاهد .. استعادة وضبط 53 طنًا من الحطب والفحم المخالف بالقنفذة
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الأحد 25 يوليو 2021 10:07 مساءً
هل بالإمكان الذهاب للمسجد الحرام بـ"التاكسي"؟.. إليك الإجابة
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الأحد 25 يوليو 2021 10:07 مساءً
جهود حثيثة لـ"بلدية صامطة" لمواجهة الأمطار وإصلاح وردم المستنقعات والحُفر
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الأحد 25 يوليو 2021 10:07 مساءً
الإنتاج الحربي ضد الأهلي.. ملخص المباراة المجنونة وأهداف الفريقين وصاروخية بواليا القاتلة.. فيديو
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الأحد 25 يوليو 2021 10:01 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
ارتفاع قياسي للدولار أمام الليرة اللبنانية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 10 يوليو 2021 12:05 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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