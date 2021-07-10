تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم

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أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 36 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الإجمالية 186 مليونا وأكثر من 856 ألف إصابة، تعافى منهم 170 مليونا ونحو 908 آلاف مصاب.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة 492 ألفا و447 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8،465 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: البرازيل (1،433 وفاة)، والهند (1,206 وفيات)، واندونيسيا (871 وفاة)، وروسيا (726 وفاة)، وكولومبيا (576 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (57،713 إصابة)، والهند (42,648 إصابة)، واندونيسيا (38,124 إصابة)، وبريطانيا (35,707 إصابة)، وعادت اميركا امس إلى القائمة الخماسية بعد ان غادرتها لفترة قصيرة نسبيا حيث سجلت (27,237 إصابة).

ورغم تراجعها عن تسجيل اصابات ووفيات يومية بأعداد كبيرة، وخروجها الفترة الماضية من قائمة الدول الخمس العالمية الاعلى حصيلة وفيات وإصابات كل 24 ساعة، لا تزال اميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم السبت الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (622،708 وفيات)، والبرازيل (531,777 وفاة)، والهند (407,173 وفاة)، والمكسيك (234,675 وفاة)، والبيرو (194,084 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34،711,416 إصابة)، والهند (30,795,716 إصابة)، والبرازيل التي تخطت اليوم عتبة الـ19 مليونا مسجلة (19,020,449 إصابة)، وفرنسا (5,803,687 إصابة)، وروسيا (5,733,218 إصابة).