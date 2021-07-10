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إحالة ربة منزل متهمة بقتل رضيعها في الشرقية للجنايات

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إحالة ربة منزل متهمة بقتل رضيعها في الشرقية للجنايات إحالة ربة منزل متهمة بقتل رضيعها في الشرقية للجنايات

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قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، إحالة ربة منزل إلى محكمة الجنايات للمحاكمة، في واقعة اتهامها بالتعدي على طفلها الرضيع بريموت التلفزيون حتي أسكتته دون حراك.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بشأن تلقي ضباط قسم شرطة بلبيس بلاغًا من موظف مدنى«44 عاما»، يفيد بأنه عقب عودته إلى مسكنه من عمله عثر على جثة نجله، 3 شهور، أعلى أريكة بصالة الشقة، وبها بعض الإصابات، ومنها كدمات بالرأس من الخلف، واكتشف عدم تواجد زوجته بالشقة، وقرر أنه توجه إلى عمله في السابعة صباحًا، تاركًا زوجته ونجله بالشقة، ولدى عودته اكتشف وفاة نجله وعدم تواجد زوجته.

على الفور، وجّه اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بسرعة تشكيل فريق بحث، وتوصلت التحريات إلى وجود خلافات بين والد الطفل ووالدته، ربة منزل، 26 سنة، وأن الزوجة وراء ارتكاب الواقعة.

وباستهدافها بمأمورية تم ضبطها، واعترفت بأنها يوم الواقعة وأثناء قيامها بغسل بعض الملابس بالمسكن وحملها نجلها المتوفى، انزلقت قدماها، فسقطت أرضًا هي ونجلها، فقام نجلها بالبكاء، فتعدت عليه بالضرب بريموت التلفاز عدة مرات في مقدمة الجبهة لإسكاته، إلا أنه تُوفى، فلاذت بالهرب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسها على ذمة التحقيقات.

المصرى اليوم

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