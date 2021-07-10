ضبط متهم بسرقة سيارتين بـ«المفتاح المصطنع» في دمياط

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من ضبط أحد الأشخاص بدمياط لقيامه بسرقة السيارات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية، له معلومات جنائية، بارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع».

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة رأس البر وبحوزته مفاتيح مصطنعة يستخدمها في سرقة السيارات.

وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعتي سرقة سيارتين بالأسلوب ذاته، وبإرشاده تم ضبط السيارتين المستولَى عليهما.