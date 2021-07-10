أخبار عاجلة

5 مدَّعين عامين يباشرون التَّحقيق في قضية انقطاع الكهرباء عن مستشفى الجاردنز -
العاهل الأردني: تعرضنا في السابق لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية الصنع -
تونس.. إصابة عدد من رجال الأمن وحرق مدرعة في مواجهات مع محتجين -
الهلال يكسب إليريا السلوفيني.. ويلاقي هيرتا برلين الألماني الجمعة -
بعد الاعتراض على توقيت زواجه ..رسالة حمدي فتحي لجماهير الأهلي -
عبد الحفيظ يفتح النار ضد اتحاد الكرة بسبب نقل مباراة الزمالك والمحلة للإسكندرية -
شاهد .. استعادة وضبط 53 طنًا من الحطب والفحم المخالف بالقنفذة -
هل بالإمكان الذهاب للمسجد الحرام بـ"التاكسي"؟.. إليك الإجابة -
جهود حثيثة لـ"بلدية صامطة" لمواجهة الأمطار وإصلاح وردم المستنقعات والحُفر -
الإنتاج الحربي ضد الأهلي.. ملخص المباراة المجنونة وأهداف الفريقين وصاروخية بواليا القاتلة.. فيديو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ضبط متهم بسرقة سيارتين بـ«المفتاح المصطنع» في دمياط

Print
ضبط متهم بسرقة سيارتين بـ«المفتاح المصطنع» في دمياط ضبط متهم بسرقة سيارتين بـ«المفتاح المصطنع» في دمياط

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من ضبط أحد الأشخاص بدمياط لقيامه بسرقة السيارات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية، له معلومات جنائية، بارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع».

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة رأس البر وبحوزته مفاتيح مصطنعة يستخدمها في سرقة السيارات.

وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعتي سرقة سيارتين بالأسلوب ذاته، وبإرشاده تم ضبط السيارتين المستولَى عليهما.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد الاعتراض على توقيت زواجه ..رسالة حمدي فتحي لجماهير الأهلي

بعد الاعتراض على توقيت زواجه ..رسالة حمدي فتحي لجماهير الأهلي

عبد الحفيظ يفتح النار ضد اتحاد الكرة بسبب نقل مباراة الزمالك والمحلة للإسكندرية

عبد الحفيظ يفتح النار ضد اتحاد الكرة بسبب نقل مباراة الزمالك والمحلة للإسكندرية

الإنتاج الحربي ضد الأهلي.. ملخص المباراة المجنونة وأهداف الفريقين وصاروخية بواليا القاتلة.. فيديو

الإنتاج الحربي ضد الأهلي.. ملخص المباراة المجنونة وأهداف الفريقين وصاروخية بواليا القاتلة.. فيديو

سمير كمونة يشيد بمستوى مروان محسن وكهربا

سمير كمونة يشيد بمستوى مروان محسن وكهربا