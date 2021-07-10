نجلة سامي العدل تحيي ذكرى وفاته: «نفسي يكون كابوس»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

حرصت رشا سامي العدل ابنة الفنان الراحل سامي العدل على إحياء ذكرى رحيله السادسة، والتي تحل اليوم السبت.

كتبت «العدل» على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «من إمبارح قاعدة أفكر عايزة أقول لك إيه واللا إيه... ناس كتير بتستغرب أنا ليه بسافر كل سنة في السنوية بتاعتك.. أصلهم ما يعرفوش إن قبل وفاتك ب ٢٢ يوم لميت هدومك وجيت قعدت عندي في بيتي».

أضافت: «ما يعرفوش إني مش بطيق أقعد في البيت قبل سنويتك ب ٣ أسابيع وبتكون حالتي مش مظبوطة بحاول اطلع من المود ده وجو الاكتئاب واسحل نفسي بأي حاجة ما يعرفوش إن عدي ٦ سنين على وفاتك وشنطة هدومك زي ما هي في الريسبشن زي ما هي ولا عارفة اغير مكانها ولا عارفة أوزع إللي فيها على حد أصلها آخر ذكرياتي معاك».

تابعت: «مش طايقة أقعد في بيتي ما يعرفوش إني من غيرك بجد مكسورة من جوايا وبقي عندي تبلد مشاعر كدة ومش فارق معايا حاجة في الدنيا ما يعرفوش إنك حبي الأعظم والأكبر وإني من غيرك سراب وحشتني بقي ونفسي أجيلك قوي».

اختتمت: «نفسي يكون كل ده كابوس واصحي من النوم الاقيك بتكلمني وبتقول لي وحشتيني ما تيجي يا بت تتغدي معايا وتجيبي البت حبيبة الجبانة وحشتني أو ماصحاش من النوم أصلا ولما افوق افوق على وشك قدامي وارمي نفسي في أحضانك».