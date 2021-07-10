«البعض لا يذهب للمأذون مرتين» يقترب من ٣ مليون جنيه في ثالث أيام عرضه

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نجح فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» في تحقيق إيرادات 2 مليون و867 ألف جنيه، في ثالث ليلة عرض له، أمس الجمعة، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني وماجد الكدوانى وبيومي فؤاد وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين وآخرون، وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، ويجسد خلاله «عبدالعزيز» أكثر من شخصية، من بينها كاركتر الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدي.

وكان «عبدالعزيز» قد أحتفل بانطلاق عرض الفيلم بصحبة صناعه بإحدى السينمات الضخمة بمنطقة المعادي، أمس الأول، وسط حضور كوكبة كبيرة من النجوم، وهو العمل الذي تأجل عرضه أكثر من مرة بسبب ضعف الإقبال على دُور العرض السينمائية نتيجة انتشار فيروس كورونا.