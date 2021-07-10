أخبار عاجلة

5 مدَّعين عامين يباشرون التَّحقيق في قضية انقطاع الكهرباء عن مستشفى الجاردنز -
العاهل الأردني: تعرضنا في السابق لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية الصنع -
تونس.. إصابة عدد من رجال الأمن وحرق مدرعة في مواجهات مع محتجين -
الهلال يكسب إليريا السلوفيني.. ويلاقي هيرتا برلين الألماني الجمعة -
بعد الاعتراض على توقيت زواجه ..رسالة حمدي فتحي لجماهير الأهلي -
عبد الحفيظ يفتح النار ضد اتحاد الكرة بسبب نقل مباراة الزمالك والمحلة للإسكندرية -
شاهد .. استعادة وضبط 53 طنًا من الحطب والفحم المخالف بالقنفذة -
هل بالإمكان الذهاب للمسجد الحرام بـ"التاكسي"؟.. إليك الإجابة -
جهود حثيثة لـ"بلدية صامطة" لمواجهة الأمطار وإصلاح وردم المستنقعات والحُفر -
الإنتاج الحربي ضد الأهلي.. ملخص المباراة المجنونة وأهداف الفريقين وصاروخية بواليا القاتلة.. فيديو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

«البعض لا يذهب للمأذون مرتين» يقترب من ٣ مليون جنيه في ثالث أيام عرضه

Print
«البعض لا يذهب للمأذون مرتين» يقترب من ٣ مليون جنيه في ثالث أيام عرضه «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» يقترب من ٣ مليون جنيه في ثالث أيام عرضه

لاقتراحات اماكن الخروج

نجح فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» في تحقيق إيرادات 2 مليون و867 ألف جنيه، في ثالث ليلة عرض له، أمس الجمعة، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني وماجد الكدوانى وبيومي فؤاد وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين وآخرون، وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، ويجسد خلاله «عبدالعزيز» أكثر من شخصية، من بينها كاركتر الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدي.

وكان «عبدالعزيز» قد أحتفل بانطلاق عرض الفيلم بصحبة صناعه بإحدى السينمات الضخمة بمنطقة المعادي، أمس الأول، وسط حضور كوكبة كبيرة من النجوم، وهو العمل الذي تأجل عرضه أكثر من مرة بسبب ضعف الإقبال على دُور العرض السينمائية نتيجة انتشار .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع