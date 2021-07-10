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يسرا : جيهان السادات ستظل رمزًا للمرأة المصرية الأصيلة

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يسرا : جيهان السادات ستظل رمزًا للمرأة المصرية الأصيلة يسرا : جيهان السادات ستظل رمزًا للمرأة المصرية الأصيلة

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«ستظل رمزًا للمرأة المصرية الأصيلة» هكذا وصفت الفنانة يسرا، السيدة الراحلة جيهان السادات، والتي توفيت أمس، لافتة أنها من رموز سيدات والتي كانت أم عظيمة لأبنائها.

وأضافت «يسرا» قائلة عبر حسابها على «انستجرام» ومشاركتها بصورة تجمعهما: «السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات في ذمة الله. فقدت مصر رمز من رموز سيدات مصر التي كانت وستظل رمزا للمرأة المصرية الأصيلة كانت أم عظيمة لأبنائها وأحفادها وسندا لزوجها، كان من حظي أن تربطنا صداقة لكي أراها وأتعامل معها عن قرب.. ست في منتهى الرقي والاحترام.. رحمة الله على هذه الروح الطاهرة النقية.. تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم العائلة الصبر والسلوان خالص عزائي للأبناء والعائلة جميعا»

المصرى اليوم

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