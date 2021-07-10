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سجلت روسيا، اليوم السبت، 752 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ تفشي الجائحة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 142 ألفًا و254 حالة.

وقال فريق العمل الحكومي الروسي المعني بمكافحة الفيروس إنه تم أيضًا تسجيل 25082 إصابة جديدة بكورونا، منها 5694 في موسكو، ما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى خمسة ملايين و758300.

وتحتفظ وكالة الإحصاء الاتحادية الروسية بإحصاء منفصل للوفيات.

وذكرت، أمس الجمعة، أنها سجلت حوالي 290 ألف وفاة مرتبطة بـ«كوفيد- 19» من إبريل 2020 إلى مايو 2021.