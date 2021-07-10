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"كلمة مؤثرة" من القنصل الأمريكي في وداعه للسعوديين بعد انتهاء مدة خدمته بالمملكة

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بالفيديو "كلمة مؤثرة" من القنصل الأمريكي في وداعه للسعوديين بعد انتهاء مدة خدمته بالمملكة "كلمة مؤثرة" من القنصل الأمريكي في وداعه للسعوديين بعد انتهاء مدة خدمته بالمملكة
عُيّن في عام 2018 بجدة

بالفيديو

بعد ثلاث سنوات قضاها "راين كليها"؛ القنصل العام الأمريكي في المملكة العربية ودّع راين؛ المملكة بعد هذه المدة التي قضاها في العمل الدؤوب في سبيل العلاقات المتينة بين الشعبين الصديقين.

وفي كلمةٍ مؤثرة عبر الفيديو، قال راين: "شكراً للأصدقاء السعوديين.. شكراً على الحفاوة وحسن الضيافة.. شكراً على كل شيء".

الجدير بالذكر أن "راين كليها" عُيّن قنصلاً عاماً للولايات المتحدة الأمريكية في مدينة جدة – المملكة العربية السعودية في 16 سبتمبر 2018م.

وهو من أعضاء وزارة الخارجية الأمريكية رفيعي المستوى بمرتبة مستشار، وشغل منصب القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الدوحة – قطر، في الفترة من نوفمبر 2017م حتى أغسطس 2018م، بعد أن عمل هنالك نائباً لرئيس البعثة في الفترة من 2015م حتى 2017م.

كما عمل مديراً للمركز الإقليمي للتواصل الإعلامي في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في لندن – المملكة المتحدة، والمتحدث الرسمي باللغة العربية لمكتب الشؤون العامة للوزارة الخارجية من 2012م حتى 2015م.. وخلال هذه المهمة، عمل -مؤقتاً- نائباً مساعداً لوزير الخارجية للإعلام الدولي في مكتب الشؤون العامة في واشنطن خلال صيف 2014م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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