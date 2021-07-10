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محافظ الشرقية يبعث رسالة طمأنينة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة

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بعث الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رسالة طمأنينة لأولياء أمور الطلاب والطالبات في أول أيام إنطلاق ماراثون إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، بإزالة أي معوقات تعرقل من انتظام سير الإمتحانات.

أكد محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية والأمنية لم تدخر جهداً لتوفير بيئة صحية وآمنة، وجو هادئ لأبنائنا الطلاب لتأدية امتحانات الثانوية العامة بسهولة ويسر، والإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة أبناءنا الطلاب.

إطمأن محافظ الشرقية، من رؤساء المراكز والمدن والأحياء على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة والمقرر انطلاقها اليوم، مشدداً على تكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم داخل وبمحيط المدارس التي بها لجان إمتحانات الثانوية العامة، وذلك قبل وبعد أداء الإمتحانات، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وإرتداء الطلاب والمراقبين والمشرفين على الإمتحانات للكمامة الواقية، ومراعاة المسافات البينية بين الطلاب داخل اللجان، حفاظاً على صحة سلامة الطلاب والمراقبين من فرصة الإصابه بفيروس كورونا.

وكان محافظ الشرقية، قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة مصادر الطاقة داخل اللجان والتأكد من عملها بكفاءة عالية، وتوفير المراوح ومصادر للكهرباء بديلة في حالة حدوث إنقطاع للكهرباء خلال تأدية الطلاب للإمتحانات، والتأكد من توافر مياه الشرب وتواجد سيارات محملة بمياه الشرب داخل حرم المدرسه في حاله الطوارئ، وطفايات الحريق بالإضافه إلى التنسيق مع الإدارة الصحيه لتوفير أطقم طبيه لتوفير الرعاية الصحية للطلاب أثناء تأدية الإمتحانات، وتوفير مواد التطهير والتعقيم والكشف الحرارى والكمامة الواقيه وبوابه تعقيم ذاتي أمام المدخل الرئيسي بالمدارس المنعقد بها اللجان لتعقيم الطلاب والمراقبين والمشرفين.

ومنذ الصباح الباكر توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء، للمرور على المدارس قبل بدء الإمتحانات، لمتابعة حملات النظافة والتطهير ورفع كومات القمامه بمحيط اللجان، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين حول المدارس،والتأكد من نظافة دورات المياه وتعقيمها، وسلامة النوافذ والأبواب والتأكد من التهويه الجيده داخل الفصول، وكفاءة الإضاءة والمراوح ومياه الشرب وأدوات التعقيم والتطهير داخل اللجان .

يذكر أن هناك ٤٥ ألف طالب وطالبة سيؤدون الإمتحانات أمام ١٦٢ لجنة موزعة على مستوى ٢٠ إدارة تعليمية بنطاق محافظة الشرقية.

المصرى اليوم

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