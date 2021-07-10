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ضبط 5249 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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ضبط 5249 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة ضبط 5249 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور، السبت، حملاتها بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود تلك الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 5249 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2014 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و178 مخالفة السير بدون تراخيص، و36 مخالفة موقف عشوائي، و12 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط جميع المخالفات.

المصرى اليوم

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