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جيسون موموا في مغامرة ضد شركات الأدوية بفيلم «Sweet Girl» ()

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جيسون موموا في مغامرة ضد شركات الأدوية بفيلم «Sweet Girl» (فيديو) جيسون موموا في مغامرة ضد شركات الأدوية بفيلم «Sweet Girl» ()

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أطلقت نيتفليكس التريللر الدعائي لفيلم الأكشن والإثارة الجديد «Sweet Girl» بطولة «جيسون موموا»، والذي يبدأ عرضه عبر المنصة في 20 أغسطس المقبل، وتدور أحداث الفيلم حول راي -جايسون موموا- رب الأسرة المخلص، الذي يتعهد بالعدالة ضد شركة الأدوية التي سحبت دواء من السوق والذي كان يحتمل أن ينقذ حياة زوجته -أدريا أرجونا- ولكن سحب الدواء تسبب في وفاتها بالسرطان.
وتبدأ رحلة بحث «كوبر» عن الحقيقة وتصبح مواجهة مميتة، تضع راي وابنته رايتشيل -إيزابيلا ميرسيد- في طريق الأذى، ثم تتحول مهمة «راي» إلى سعي للانتقام من أجل حماية الأسرة الوحيدة التي تركها.
فيلم «Sweet Girl» من إخراج براين أندرو ميندوزا وبطولة جاستن بارثا وإيمي برينمان ومانويل جارسيا-رولفو ورضا جافري وليكس سكوت ديفيس ومايكل ريموند جيمس.
الفيلم إخراج بريان أندرو ميندوزا، كتابة: جريج هورويتز وفيليب آيزنر، بطولة جايسون موموا وإيزابيلا ميرسيد ومانويل جارسيا- رولفو، وأدريا أرخونا، ورضا جافري، وجاستين بارثا وليكس سكوت ديفيس ومايكل ريموند جيمس وإيمي برينمان.

المصرى اليوم

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