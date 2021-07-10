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بعد طرحه منذ أسبوع، تخطي كليب «قرب تعالالى» للمطربة هبة مختار، المليون ونصف مشاهدة على قناة مزيكا بـ«يوتيوب» وذلك في أقل من أسبوع على إطلاقه.

وذلك بعد طرحه على أحد القنوات الفضائية ووسائل ومواقع التواصل الإجتماعى المختلفة الأسبوع الماضي. كما تخطت أكثر من 2 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» و«إنستجرام» و«تويتر».

وكشفت هبة بأنها تستعد حاليًا للتحضير لعدة مشروعات مقبلة والتي ستختار منها حيث تقوم بالمتابعة في سماع وقراءة أكثر من كلمات وألحان تتناسب معها، وأشارت إلى انها ستعلن كافة التفاصيل فور انتهاءها لافته بأنها ستقدم التراث الغنائى الهادف الذي يتناسب مع العادات والتقاليد المصرية.

كليب «قرب تعالالى» يعد التعاون الأول بين المطربة هبة مختار والفنان أحمد سعد، الذي وضع لحن الأغنية وأشرف على تنفيذها.

«قرب تعالالى» من كلمات محمد فتحى وألحان أحمد سعد وتوزيع محمود صلاح ومنتج فنى وإشراف سمير محمد وإخراج مصطفى عامر.

ويذكر أن المطربة هبة مختار، قد نشرت مؤخراً على قناتها بـ«يوتيوب» مقطعا لفيديو يجمعها بالفنان أحمد سعد من كواليس تسجيل الاغنية بأحد الإستديوهات. وتعود هبة بالأغنية بعد غياب ما يقرب من العامين بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث أطلقت في عيد الحب عام 2019 أغنية «سيد الرجالة» من كلمات محمد جشم وألحان سامر أبوطالب وتوزيع عمرو إسماعيل. وكانت المطربة هبة مختار، قدمت العديد من الأغانى المميزة، منها «خلينى على بالك»، «ماتفكرش فيا»، «واحدة غيرى»، «يسعد أيامك»، «قلبى اللى حبك» وغيرهم.