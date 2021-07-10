بالأسماء.. تعرف على الدول الأكثر تضرراً من كورونا

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ذكرت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية أن ارتفاعا إجماليا سجل بعدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 185.9 مليون إصابة.

في حين بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.

ووفق بيانات الجامعة فقد «بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 185.975.557، وإجمالي الوفيات 4.017.279».

فيما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات بتسجيل 606816 حالة وفاة.

كما بلغ إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة نحو 33.819.541 إصابة.

في حين تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ531688 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 19.020.499.

وجاءت الهند في المرتبة الثالثة، بإجمالي وفيات 405939، وإجمالي إصابات 30.752.950.

فيما جاءت المكسيك بالمرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ234458 وإجمالي إصابات 2.567.821.

وجاءت البيرو في المرتبة الخامسة بإجمالي وفيات 193909، وإجمالي إصابات 2.074.186.

سادسا، جاءت روسيا بإجمالي وفيات 139156، وإجمالي إصابات 5.664.200.

سابعا، جاءت بريطانيا بإجمالي وفيات 128631، وإجمالي إصابات 5.075.945.

ثامنا، جاءت إيطاليا بإجمالي وفيات 127756 وإجمالي إصابات 4.268.491.

تاسعا، جاءت كولومبيا بإجمالي وفيات 111731، وإجمالي إصابات 4.471.622.

فيما جاءت فرنسا في المرتبة العاشرة، بإجمالي وفيات 111492، وإجمالي إصابات 5.865.767.