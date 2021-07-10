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مكتب الأياتا في المملكة.. المقر 7 عالميًّا وهذه فوائده لشركات السياحة والطيران

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مكتب الأياتا في المملكة.. المقر 7 عالميًّا وهذه فوائده لشركات السياحة والطيران مكتب الأياتا في المملكة.. المقر 7 عالميًّا وهذه فوائده لشركات السياحة والطيران
أنشئ بعد الحرب العالمية الثانية

مكتب الأياتا في المملكة.. المقر 7 عالميًّا وهذه فوائده لشركات السياحة والطيران

عقدت الهيئة العامة للطيران المدني والاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، اتفاقية مقر بين المملكة واتحاد النقل الجوي الدولي "أياتا" لإنشاء مكتبه الإقليمي بالمملكة، وقد جاءت الاتفاقية ضمن اهتمام المملكة ودعمها لمنظمات الطيران المدني الإقليمية والدولية وتقديم مختلف أشكال المساندة لها؛ وذلك لدورها في الإسهام بتطوير مجال النقل الجوي، وسيعزز وجود مقر اتحاد النقل الجوي الدولي "أياتا" بالمملكة في توفير الدعم اللازم لشركات النقل الجوي محليًّا وإقليميًّا والاستشارات والدورات التدريبية.

الأياتا
في عام 1945 ميلادي تم تأسيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا" بهدف التصدي لجميع المشكلات التي كانت تنتج عن التوسع السريع لخدمات الطيران المدني بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

ويقع مقرّ "الأياتا" في مونتريال بكندا، ومكتبه التنفيذي في جنيف بسويسرا، كما أن لديه مجموعة من المكاتب الإقليمية في العديد من عواصم العالم مثل عمان، وبروكسل، ودكار، ولندن، وريو دي جانيرو، وسنغافورة، وواشنطن، وليكون مقر الاتحاد في المملكة يحمل رقم 7 عالميًّا.

وعضوية الأياتا متاحة لجميع شركات الطيران التي تمتلك خطًّا جويًّا منتظمًا، سواء بين دولة أو أكثر من دولة، وسواء كانت هذه الشركات خاصة بنقل ركاب أو بضائع أو البريد.

ويقوم الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا" بتنسيق العمليات المتعددة الخاصة بشركات الطيران في جميع أنحاء العالم لتنشيط وتدعيم حركة النقل الجوي وزيادة نظام التشغيل الاقتصادي؛ لذلك تهتم الشركة بالكفاءة وتأمين وسلامة الركاب والمحافظة على أرواحهم، وحل جميع المشكلات التي تواجههم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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