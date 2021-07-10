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انتظام امتحانات 134 ألف طالب وطالبة بلجان الثانوية العامة بالمنيا

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انتظام امتحانات 134 ألف طالب وطالبة بلجان الثانوية العامة بالمنيا انتظام امتحانات 134 ألف طالب وطالبة بلجان الثانوية العامة بالمنيا

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انتظمت امتحانات الثانوية العامة، صباح اليوم السبت، بجميع مراكز محافظة المنيا، حيث استقبلت 86 لجنة عامة 134 ألف طالب وطالبة.

وقبل وصول الطلاب تم تطهير وتعقيم اللجان الثانوية والمقرات من الداخل والخارج، وتم التشديد على إرتداء الكمامات للطلاب والعاملين والملاحظين، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، وتذليل كافة العقبات لمساعدة الطلاب على لتركيز وحسن أداء الامتحانات.

في مركز العدوة استقبلت لجانها الـ6 نحو 1718 طالب وطالبة، ووصل جميع رؤساء اللجان والمراقبين الاوائل إلى اللجان قبل وقت كافي، للتأكد من توافر المطهرات وأجهزة كشف الحرارة والكاشفة لأجهزة المحمول، والبوابات الالكترونية، كما تم التأكد على النظافة العامة، وعمل السرادقات أمام اللجان.

وفي مدينة المنيا تم إزالة كافة حالات إشغال الطرق، وتكثيف الحملات لمصادرة أي مكبرات صوت، ومنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس أثناء إجراء الامتحانات لتوفير الهدوء والمناخ الملائم للطلاب.

وتفقد رؤساء الأحياء والقري جميع المدارس الكائن بها لجان امتحانات، وحالة النظافة ووجود بوابات التعقيم بالمدارس، والتأكد من إتخاذ الإجراءات الوقائية المقررة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، كما تفقدوا دورات المياه للتأكد من نظافتها، ووضع صدادات أمام أسوار ومداخل المدارس لمنع وقوف أو انتظار السيارات

وكلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم، مؤكدا على تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وكذلك سيارة إسعاف في نقاط محددة لاستقبال أي حالة طوارئ

مشددا على ضرورة تأمين وصول التيار الكهربائي طوال عمل اللجان، وضمان وصول خدمة الإنترنت والتليفون الأرضي وخطوط «الفايبر» على مدار الساعة، والتواصل والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة للمواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات.

المصرى اليوم

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