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تامر حسني: «مش أنا» حقق 111 مليون جنيه وتقليل شاشات العرض لصالح أفلام أخرى

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تامر حسني: «مش أنا» حقق 111 مليون جنيه وتقليل شاشات العرض لصالح أفلام أخرى تامر حسني: «مش أنا» حقق 111 مليون جنيه وتقليل شاشات العرض لصالح أفلام أخرى

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أعلن الفنان تامر حسني عن تحقيق فيلمه «مش أنا» لإيرادات تتجاوز 111 مليون جنيه من عروضه في ، والدول العربية خلال أسبوع عرضه الثاني.

تدوينة تامر حسني

ولفت إلى تفوق فيلمه في الوقت الذي استقبلت فيه دور العرض السينمائية فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» للفنان كريم عبدالعزيز.

وكتب تامر عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: «مساء الورد على أغلى الناس زي ما اتفقنا هعرفكوا اخبار فيلم مش «أنا» كل اسبوع..الحمدلله في الأسبوع التاني يحقق ايضاً المركز الاول في مصر وجميع الدول العربية بمجموع إيرادات ما يعادل ١١١ مليون جنيه مصرياً رغم تقليل شاشات عرضه منذ يومين لإتاحة الفرص لأفلام أخرى..وتابع: كل التوفيق لزملائي».

وأضاف تامر حسني عبر حسابه الرسمي :«رغم إصداره مع نسبة إشغال ٥٠٪؜ التي أصبحت ٧٠٪؜ منذ يومين..وجميعها مؤشرات صحية للفيلم وللصناعة بشكل عام ،كل الفخر والشرف لما حققه فيلم مش أنا بفضل الله ومجهود زملائي الفنانين وجميع صناع العمل شكراً للمهندس محمد ناقرو الموزع الدولي والعالمي للأفلام العربية إشادتك شرف كبير ليا«.

فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته حلا شيحة وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

المصرى اليوم

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