انطلاق امتحان الثانوية العامة بشمال سيناء وسط إجراءات احترازية

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وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، انطلقت امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء، حيث يؤدي عدد 2075 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي «علوم ورياضيات» امتحان مادة اللغة العربية.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن الطلبة يؤدون الامتحان وفق نظام التقييم الجديد في عدد 23 لجنة من بينها 9 لجان بالعريش «8 لجان الكترونية ولجنة واحدة ورقية»، 3 لجان بالشيخ زويد «لجنتين الكترونيتين وواحدة ورقية»، 10 لجان ببئر العبد«8 لجان الكترونية ولجنتين ورقيتين»، ولجنة واحدة بنخل الكترونية.

وأكد رضوان على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد من خلال تخصيص بوابات تعقيم بالمدارس التي بها لجان إمتحانية والكشف الحراري على الطلاب قبل الدخول إلى لجان الامتحانات، والتطهير المستمر للجان الامتحانات وتزويدها بالمطهرات اللازمة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان وتوفير طبيب أو زائرة صحية وسيارة إسعاف بالمدارس التي بها لجان.

وشهد محيط اللجان إجراءت أمنية مشددة، حيث قامت إدارة مرور شمال سيناء بإغلاق الطرق المؤديه إلى اللجان، وتحويل مسار السيارات. وتجمع عدد من أهالي الطلبة أمام اللجان، فيما انتشر متطوعون من التربية والتعليم بتنظيم عمليات دخول الطلبة إلى لجان الامتحانات.