بينهم سما المصري وسارة التونسي وأحمد آدم.. محاكمات الفنانين والمشاهير بأسبوع

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شهدت محاكم الجنح، الاسبوع الماضى، عدد من القضايا المقامة ضد بعض من الفنانين ،ننشر قرارات المحكمة بشأن هذه القضايا .

نظرت محكمة جنح التهرب الضريبى، الدعوى المقامة ضد الفنان أحمد آدم في اتهامه بالتهرب الضريبى،وتبين من خلال نظر الدعوى عن تهرب الفنان أحمد آدم عن سداد مبلغ 300 ألف جنيه ضرائب عن برنامجه «آدم شو» عام 2013. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة ٦ سبتمبر المقبل.

كما نظرت المحكمة الاقتصادية إحالة دعوى التعويض المقامة من شركة العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسى والتي تطالبها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لإخلالها بالعقد، لمحكمة جنوب القاهرة لعدم الاختصاص النوعي ولتحديد جلسة خلال شهر سبتمبر.

كان وكيل شركة العدل جروب أقام دعوى تعويض أمام المحكمة الاقتصادية ضد الفنانة سارة التونسى يطالبها فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لإخلالها بالتعاقد وعدم التزامها ببنود العقد بينهما، وقال في الدعوى إن عدم الالتزام ألحق بالشركة أضرارًا مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت، كونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي تعمل في المجال الفني.

سارة التونسي - صورة أرشيفية

وبعد انتهاء المحكمة القاهرة الاقتصادية، من نظر الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ضد سامية أحمد عطية عبدالرحمن، والشهيرة بـ«سما المصري»، والذى يتهمها فيها بسبه وقذفه.قررت حجزها للحكم لجلسة ٢٧ يوليو

يذكر أن المحكمة الاقتصادية رفضت استشكال «سما المصري» على الحكم الصادر بحبسها عاما وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بـ«خدش الحياء العام والفسق والفجور».

كانت النيابة أحالت «المصري» إلى المحكمة الاقتصادية في القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية في 27 يونيو الماضى عاقبت «المصرى» بالسجن 3 سنوات وغرمتها 300 ألف جنيه في اتهامها بـ«خدش الحياء العام» في قضية أخرى.

كما قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح 6 أكتوبر تجديد حبس المتهم بسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية من والدة الفنانة بسمة بوسيل، زوجة المطرب تامر حسنى، بمدينة 6 أكتوبر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

اتهمت والدة بسمة بوسيل في وقت سابق أحد الأشخاص بالنصب عليها والاستيلاء على مصوغات ذهبية ومبلغ مالى.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا من والدة الفنانة بسمة بوسيل زوجة المطرب تامر حسنى، اتهمت فيه أحد الأشخاص بالنصب عليها، وذكرت أن المتهم غافلها خلال تواجدها بكافيه بمدينة 6 أكتوبر، واستولى على مبلغ مالى ومصوغات ذهبية خاصة بها وفر هاربا.