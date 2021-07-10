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ترقب وحذر ببداية التعاملات .. في المغرب السبت 10 يوليو 2021

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ترقب وحذر ببداية التعاملات .. سعر الذهب في المغرب السبت 10 يوليو 2021 ترقب وحذر ببداية التعاملات .. في المغرب السبت 10 يوليو 2021

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شهد في المغرب، ثبات وترقب وحذر بمستهل التعاملات اليوم السبت 10 يوليو 2021، وسط مخاوف من قبل الصاغة والجواهرجية في المغرب من استمرار الانخفاض.

وعالمياً فشل الذهب في اختراق منطقة مقاومة 1747.35$ بالتالي هبط نحو مستويات 1732.43$ وحاليا، يتداول عند مستويات 1741.56.

ويضاف سعر المصنعية في المغرب حوالى 22.5 درهم مغربى للجرام بكل أعيرته.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في المغرب بالعملة المحلية الدرهم المغربى والدولار الأمريكى واليورو، بداية التعاملات اليوم:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في المغرب بالدرهم المغربي

الوحدة

درهم مغربي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

518.39 درهم

$58.16

سعر الذهب عيار 22

475.19 درهم

$53.32

اسعار الذهب عيار 21

453.60 درهم

$50.89

اسعار الذهب عيار 18

388.80 درهم

$43.62

سعر الذهب عيار 14

302.39 درهم

$33.93

سعر الذهب عيار 12

259.19 درهم

$29.08

اسعار أوقية الذهب

16،122 درهم

$1،809

اسعار جنيه الذهب

3،629 درهم

$407.16

اسعار كيلو الذهب

518،387 درهم

$58،164

المصرى اليوم

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