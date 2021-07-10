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يصعد لأعلى بتعاملات الصباح .. في الإمارات السبت 10 يوليو 2021

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يصعد لأعلى بتعاملات الصباح .. سعر الذهب في الإمارات السبت 10 يوليو 2021 يصعد لأعلى بتعاملات الصباح .. في الإمارات السبت 10 يوليو 2021

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شهد فى الامارات، مستهل تعاملات السبت 10 يوليو 2021، ارتفاع طفيف وسجل سعر الذهب عيار 24 فى الامارات سعر 213.65 درهم، متأثرا بسعر الذهب عالميا.

ويتنوع الذهب فى الامارات، على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 قيراطاً لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%، ويُضاف إلى سعر الجرام كُلفة مصنعية الذهب، وتختلف من شركة إلى أخرى، وبين منتجات الشركة الواحدة.

وتنشر "المصرى اليوم"، سعر الذهب فى الإمارات بداية التعاملات المالية اليوم كالتالى:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي

الوحدة

درهم اماراتي

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

213.65 درهم

$58.16

سعر الذهب عيار 22

195.85 درهم

$53.32

اسعار الذهب عيار 21

186.95 درهم

$50.89

اسعار الذهب عيار 18

160.24 درهم

$43.62

سعر الذهب عيار 14

124.63 درهم

$33.93

سعر الذهب عيار 12

106.82 درهم

$29.08

اسعار أوقية الذهب

6,644 درهم

$1,809

اسعار جنيه الذهب

1,496 درهم

$407.16

اسعار كيلو الذهب

213,648 درهم

$58,164

المصرى اليوم

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