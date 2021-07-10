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"الحصيني": أجواء "حارة إلى حارة جدًّا" على معظم مناطق المملكة

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"الحصيني": أجواء "حارة إلى حارة جدًّا" على معظم مناطق المملكة "الحصيني": أجواء "حارة إلى حارة جدًّا" على معظم مناطق المملكة
أمطار خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات الحالة المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء السبت حارة لحارة جدًّا نهارًا على معظم المناطق، وتميل للحرارة ليلًا ومعتدلة فجرًا.

وأضاف الحصيني في تغريدة على حسابه بتويتر: هناك إمكانية لسقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان وأجزاء من اليمن وعمان، مع رياح من متوسطة لشبه قوية على شرق وغرب المملكة.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق: مكة المكرمة، المدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية، وذلك يشمل المحافظات الساحلية والطرق السريعة على طول ساحل البحر الأحمر، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا على مرتفعات عسير، جيزان، الباحة ومكة المكرمة، تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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