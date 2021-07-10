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برقيتان من الملك وولي العهد لرئيس منغوليا

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برقيتان من الملك وولي العهد لرئيس منغوليا برقيتان من الملك وولي العهد لرئيس منغوليا
لتهنئته وشعبه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

برقيتان من الملك وولي العهد لرئيس منغوليا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس أوخنا خوريلسوخ؛ رئيس منغوليا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب منغوليا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، بهذه المناسبة لرئيس منغوليا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب منغوليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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