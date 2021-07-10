«تجارية الإسكندرية» : 200 جنيه انخفاضًا في سعر حديد التسليح قبل العيد

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أعلن محمود مخيمر، رئيس شعبة متعهدي وتجار مواد البناء في الغرفة التجارية بالإسكندرية، انخفاض سعر حديد التسليح بمعدل 200 جنيه اليوم السبت، ليصل سعر طن التسليح إلى 14500 جنيه، وذلك بعد أشهر من الزيادات المتلاحقة في شهور الذروة الماضية رغم الركود الشديد في سوق البناء وقطاع البناء والتشييد.

وقال «مخيمر»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن الانخفاض وإن كان بنسبة بسيطة إلا أنه مبشر خاصة أن الحديد زاد خلال شهري (إبريل ومايو) بنسبة 6.6% مقارنة بالفترة الماضية عنها، متوقعاً أن تتعرض سوق الحديد في مصر إلى انخفاض جديد خلال الفترة المقبلة تصل قيمته إلى حوالى 1000 جنيه في سعر الطن، خاصة وسط حالة من الركود وعدم وجود حركة في البيع والشراء.

ولفت إلى وجود تذبذب في أسعار الأسمنت بمختلف أنواعه ما بين الزيادة والنقصان بمعدل 50 جنيها خفضا وارتفاعا كل فترة بسيطة.

وأوضح أن مصانع الحديد أعلنت أسعار الحديد لشهر يوليو حيث سجل سعر طن حديد الدخيلة 14500 جنيه، فيما سجل سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه وبشاى للصلب بـ 14500 جنيه، وسجل سعر الحديد الاستثمارى 13200 جنيه وحتى 13800 جنيه.

وقال «مخيمر»، إن موجة الغلاء لم تقتصر فقط على الحديد بل شملت الخشب أيضاً ليرتفع سعر المتر من 6 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه، فيما تراوحت الزيادة في سعر مواد البناء مثل البويات والحدايد بين 25 إلى 35%، موضحاً أن الطفرة في الأسعار نتيجة أن البورصة العالمية للحديد مرتفعة فضلاً عن إجبار الإجراءات الاقتصادية المصاحبة لفيروس كورونا المصانع العالمية على تقليص إنتاجها من الحديد وتصعيد سعر المواد الخام عالمياً ما ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل جنونى.

وأشار إلى ارتفاع أسعار مواد الخام البلاستيكية سواء المعاد تدويرها أو الجديدة، حيث ارتفع سعر طن مواد الخام البلاستيك المعاد تدويرها من 7 آلاف إلى 12 ألف جنيه خلال الأيام الماضية فيما وصل سعر طن مواد الخام البلاستيك الجديدة 30 ألف جنيه وإن كانت تراجعت بشكل جزئي.

وأوضح أن مصر تنتج وتستورد سنوياً 11 مليونا و500 ألف طن من خلال مصنعي الجارحى والمصريين، فيما تبلغ السعة الاستيعابية للسوق 8 ملايين و500 ألف طن فيما تصل السعة الاستيعابية للسوق في حال انتعاش الحركة إلى 11 مليونا و500 ألف طن حديد سنوياً.