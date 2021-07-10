أخبار عاجلة

شاهد .. استعادة وضبط 53 طنًا من الحطب والفحم المخالف بالقنفذة -
هل بالإمكان الذهاب للمسجد الحرام بـ"التاكسي"؟.. إليك الإجابة -
جهود حثيثة لـ"بلدية صامطة" لمواجهة الأمطار وإصلاح وردم المستنقعات والحُفر -
الإنتاج الحربي ضد الأهلي.. ملخص المباراة المجنونة وأهداف الفريقين وصاروخية بواليا القاتلة.. فيديو -
سمير كمونة يشيد بمستوى مروان محسن وكهربا -
ترتيب هدافى الدورى المصرى 2021 بعد مباراة الإنتاج الحربي.. محمد شريف يبتعد عن التسجيل -
مصاريف غذاء العائلة اللبنانية تساوي خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور -
بهدف وحيد.. الأهلي يكسب تجربة الصفاقسي التونسي -
اكرامي وعبدالله السعيد علي رأس قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي -
موسيماني منفعلاً: مروان قدم أداءً مميزًا وسعيد بتسجيل بواليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«تجارية الإسكندرية» : 200 جنيه انخفاضًا في سعر حديد التسليح قبل العيد

Print
«تجارية الإسكندرية» : 200 جنيه انخفاضًا في سعر حديد التسليح قبل العيد «تجارية الإسكندرية» : 200 جنيه انخفاضًا في سعر حديد التسليح قبل العيد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمود مخيمر، رئيس شعبة متعهدي وتجار مواد البناء في الغرفة التجارية بالإسكندرية، انخفاض سعر حديد التسليح بمعدل 200 جنيه اليوم السبت، ليصل سعر طن التسليح إلى 14500 جنيه، وذلك بعد أشهر من الزيادات المتلاحقة في شهور الذروة الماضية رغم الركود الشديد في سوق البناء وقطاع البناء والتشييد.

وقال «مخيمر»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن الانخفاض وإن كان بنسبة بسيطة إلا أنه مبشر خاصة أن الحديد زاد خلال شهري (إبريل ومايو) بنسبة 6.6% مقارنة بالفترة الماضية عنها، متوقعاً أن تتعرض سوق الحديد في إلى انخفاض جديد خلال الفترة المقبلة تصل قيمته إلى حوالى 1000 جنيه في سعر الطن، خاصة وسط حالة من الركود وعدم وجود حركة في البيع والشراء.

ولفت إلى وجود تذبذب في الأسمنت بمختلف أنواعه ما بين الزيادة والنقصان بمعدل 50 جنيها خفضا وارتفاعا كل فترة بسيطة.

وأوضح أن مصانع الحديد أعلنت أسعار الحديد لشهر يوليو حيث سجل سعر طن حديد الدخيلة 14500 جنيه، فيما سجل سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه وبشاى للصلب بـ 14500 جنيه، وسجل الاستثمارى 13200 جنيه وحتى 13800 جنيه.

وقال «مخيمر»، إن موجة الغلاء لم تقتصر فقط على الحديد بل شملت الخشب أيضاً ليرتفع سعر المتر من 6 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه، فيما تراوحت الزيادة في سعر مواد البناء مثل البويات والحدايد بين 25 إلى 35%، موضحاً أن الطفرة في الأسعار نتيجة أن البورصة العالمية للحديد مرتفعة فضلاً عن إجبار الإجراءات الاقتصادية المصاحبة لفيروس كورونا المصانع العالمية على تقليص إنتاجها من الحديد وتصعيد سعر المواد الخام عالمياً ما ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل جنونى.

وأشار إلى ارتفاع أسعار مواد الخام البلاستيكية سواء المعاد تدويرها أو الجديدة، حيث ارتفع سعر طن مواد الخام البلاستيك المعاد تدويرها من 7 آلاف إلى 12 ألف جنيه خلال الأيام الماضية فيما وصل سعر طن مواد الخام البلاستيك الجديدة 30 ألف جنيه وإن كانت تراجعت بشكل جزئي.

وأوضح أن مصر تنتج وتستورد سنوياً 11 مليونا و500 ألف طن من خلال مصنعي الجارحى والمصريين، فيما تبلغ السعة الاستيعابية للسوق 8 ملايين و500 ألف طن فيما تصل السعة الاستيعابية للسوق في حال انتعاش الحركة إلى 11 مليونا و500 ألف طن حديد سنوياً.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ترتيب هدافى الدورى المصرى 2021 بعد مباراة الإنتاج الحربي.. محمد شريف يبتعد عن التسجيل

ترتيب هدافى الدورى المصرى 2021 بعد مباراة الإنتاج الحربي.. محمد شريف يبتعد عن التسجيل

الإنتاج الحربى ضد الأهلى |ريمونتادا مجنونة لحامل اللقب بالثلاثة في الدورى المصرى .. فيديو

الإنتاج الحربى ضد الأهلى |ريمونتادا مجنونة لحامل اللقب بالثلاثة في الدورى المصرى .. فيديو

ترتيب الدورى المصرى 2021.. الأهلي يقلص الفارق مع الزمالك ويقترب من القمة

ترتيب الدورى المصرى 2021.. الأهلي يقلص الفارق مع الزمالك ويقترب من القمة

بحضور أولياء أمور.. تعليم النواب تبحث شكاوى زيادة مصروفات المدارس الخاصة

بحضور أولياء أمور.. تعليم النواب تبحث شكاوى زيادة مصروفات المدارس الخاصة