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عضو «» : نأمل في ضم ميسي للعب بقميص القلعة البيضاء في الموسم المقبل ()

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عضو «الزمالك» : نأمل في ضم ميسي للعب بقميص القلعة البيضاء في الموسم المقبل (فيديو) عضو «» : نأمل في ضم ميسي للعب بقميص القلعة البيضاء في الموسم المقبل ()

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عبر عمرو أدهم، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، عن أمنيته في ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للعب بقميص القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

وعن اللاعب الذي يرغب في أن يشاهده بقميص نادي الزمالك خلال الموسم المقبل، قال خلال حديثه ببرنامج ملعب «أون تايم»، مع الإعلامي أحمد شوبير مازحا: «أتمنى أشوف ليونيل ميسي معانا في نادي الزمالك».

وتابع: «هناك عدة لاعبين مهمين في صفوف الزمالك مثل طارق حامد، ومحمد عبدالشافي، ومحمود حمدي الونش، وأشرف بن شرقي وزيزو، لكن بالنسبة لفرجاني ساسي فإنه من الطبيعي حال رغبتك في الرحيل فإن هذا من حقك طبعا، لكن كان يجب إنهاء العلاقة مع النادي بطريقة صحية وأن نجلس معا لحل أي خلاف، ولو كنت مكانه كنت سأفكر بطريقة أكثر ذكاءً».

المصرى اليوم

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