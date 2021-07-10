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في الصيف.. 6 طرق لتوفير استهلاك التكييف للكهرباء

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كل درجة حرارة أعلى توفر 5% من استهلاك الكهرباء

في الصيف.. 6 طرق لتوفير استهلاك التكييف للكهرباء

مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تبدأ أجهزة التكييف والتبريد في العمل؛ مما قد يترتب عليه ارتفاع تكاليف فاتورة الكهرباء.

ويقول تقرير على موقع "سي إن إن" بالعربية: إن أنظمة تكييف الهواء تستحوذ على النسبة الأكبر من استهلاك الكهرباء خلال ساعات الصيف.

ويقدم التقرير ست نصائح وإرشادات قد تساعد في التقليل من استهلاك مكيفات الهواء، وبالتالي التقليل من تكاليف فاتورة الكهرباء، وهذه النصائح هي:

1- ضبط منظم الحرارة إلى 24 درجة مئوية أو أعلى؛ فكل درجة حرارة أعلى توفر 5% من استهلاك التبريد.

2- استبدال أجهزة التكييف بأجهزة جديدة موفرة للطاقة في حال تعدّى عمر المكيف الــ10 سنوات؛ حيث ستساعد في توفير ما يصل إلى 25% من قيمة استهلاك التبريد.

3- تنظيف مرشحات مكيف الهواء مرة واحدة على الأقل كل شهر في فصل الصيف؛ ففي حال انسدادها قد تعيق عملية تدفق الهواء الطبيعي وتقلل من كفاءة النظام.

4- استخدام الستائر والمظلات العاكسة لخفض مقدار الحرارة الداخلة عبر الزجاج.

5- استخدام شرائط منع تسرب الهواء حول الأبواب والنوافذ لمنع تسرب الهواء البارد للخارج ودخول الهواء الساخن.

6- استخدام الثرموستات القابلة للبرمجة أو الذكية التي يمكن ضبطها لتقوم بخفض أو رفع الحرارة تلقائيًّا عند تواجدك خارج المنزل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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