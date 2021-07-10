تونس: تشهد موجة وبائية غير مسبوقة لسلالتَي كورونا "ألفا" و"دلتا"

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ارتفاع في عدد الإصابات وأرقام الضحايا

قالت وزارة الصحة التونسية، إن البلاد تشهد انتشاراً واسعا لسلالتَيْن متحورتَيْن من فيروس كورونا المستجد.

وفي بيان لها، قالت الوزارة إن "بلادنا تشهد موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالتَيْن المتحورتَيْن (ألفا) و(دلتا) في جُل ولايات الجمهورية، وارتفاع نسق الإصابات وعدد الحالات المتكفل بها في المستشفيات، وأيضاً ارتفاع مؤسف في عدد الوفيات.

تخوض بلادنا حرباً حقيقية ضد الوباء، مما يفرض علينا جميعاً رصّ الصفوف وتغليب المصلحة الوطنيّة والوقوف إلى جانب فرقنا الصحية".