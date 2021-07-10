توافد طلاب الثانوية العامة بالشرقية على اللجان استعدادا لأداء امتحان اللغة العربية

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توافد طلاب الشعبة العلمية بالصف الثالث الثانوي بمحافظة الشرقية، منذ قليل، على لجان الامتحانات استعدادا لدخول المدارس لأداء امتحان مادة اللغة العربية، اليوم السبت، أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، وذلك وفق نظام التقييم الجديد بحيث يجيب الطلاب على جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد MCQ على البابل شيت، والذي سيتم تصحيحه إلكترونيا بدون تدخل عنصر بشري، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المشددة.

فيما حرص عدد من أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم الطلاب في محيط المدارس، وهم يحاولون عمل مراجعة نهائية لمنهج اللغة العربية المقرر الامتحان فيه اليوم قبيل دخول المدارس، والتي بدأت فتح أبوابها للسماح لدخول الطلاب، وذلك وسط إجراءات إحترازية وأمنية مشددة في محيط المدارس والشوارع المؤدية للجان الامتحانية، كما شوهد اصطحاب الطلاب لجهاز التابلت والكتاب المدرسي والمسموح بهما داخل اللجنة الامتحانية.

كانت محافظة الشرقية قد انهت استعداداتها لإنطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، حيث يؤدي نحو 45 ألف طالب وطالبة الامتحانات أمام 162 لجنة موزعة على مستوى 19 إدارة تعليمية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وسط إجراءات إحترازية وأمنية مشددة وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم، والصحة، والداخلية، والتأمين الصحي، وروساء المدن والأحياء.

