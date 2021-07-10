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لا مجال لتسريب الأسئلة.. التعليم: جهات سيادية تؤمن امتحانات الثانوية العامة

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لا مجال لتسريب الأسئلة.. التعليم: جهات سيادية تؤمن امتحانات الثانوية العامة لا مجال لتسريب الأسئلة.. التعليم: جهات سيادية تؤمن امتحانات الثانوية العامة

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا مجال لتسريب امتحانات الثانوية العامة، لأنها تؤمن بالكامل من عدد من الجهات السيادية.

وأضافت الوزارة أنه تم مخاطبة جهات الأمن بالصفحات والتطبيقات التي تروج للغش في امتحانات الثانوية العامة، مطالبة أولياء الأمور بعدم الانصياع لتلك الدعوات والتي هدفها إثارة البلبلة ونشر القلق والتوتر خلال فترة الامتحانات.

ويؤدي اليوم السبت 292 ألف و852 طالب وطالبة بالشعبة العلمية الامتحانات في مادة اللغة العربية، وفق نظام التقييم الجديد بحيث يجيب الطلاب على جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد MCQ على البابل شيت، والذي سيتم تصحيحه إلكترونيا بدون تدخل عنصر بشري.

المصرى اليوم

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