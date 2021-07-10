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مصاريف غذاء العائلة اللبنانية تساوي خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور
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الأحد 25 يوليو 2021 09:55 مساءً
بهدف وحيد.. الأهلي يكسب تجربة الصفاقسي التونسي
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الأحد 25 يوليو 2021 09:53 مساءً
اكرامي وعبدالله السعيد علي رأس قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي
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الأحد 25 يوليو 2021 09:47 مساءً
موسيماني منفعلاً: مروان قدم أداءً مميزًا وسعيد بتسجيل بواليا
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الأحد 25 يوليو 2021 09:47 مساءً
محاضرات وأمسيات شعرية بقصور ثقافة الأقصر
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الأحد 25 يوليو 2021 09:47 مساءً
غدًا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي شارونة
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الأحد 25 يوليو 2021 09:47 مساءً
حياة كريمة.. توزيع 8 آلاف كيلو لحوم في المنيا
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الأحد 25 يوليو 2021 09:47 مساءً
أول تعليق من والده أحمد الحفناوي البطل الأوليمبي التونسي بعد تحقيق الميدالية الذهبية
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الأحد 25 يوليو 2021 09:46 مساءً
رسالة نارية من سمير كمونة لموسيماني
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الأحد 25 يوليو 2021 09:46 مساءً
الإسكندرية تتأهب للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة الـ 69 غدًا (برنامج وفعاليات)
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الأحد 25 يوليو 2021 09:46 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
مفيدة لصحتك ولكن سيئة لأسنانك.. إليك الجانب السلبي الغير متوقع لممارسة الرياضة
فيديو
cnn arabic
السبت 10 يوليو 2021 09:13 صباحاً
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