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مصاريف غذاء العائلة اللبنانية تساوي خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور
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الأحد 25 يوليو 2021 09:55 مساءً
بهدف وحيد.. الأهلي يكسب تجربة الصفاقسي التونسي
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الأحد 25 يوليو 2021 09:53 مساءً
اكرامي وعبدالله السعيد علي رأس قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي
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الأحد 25 يوليو 2021 09:47 مساءً
موسيماني منفعلاً: مروان قدم أداءً مميزًا وسعيد بتسجيل بواليا
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الأحد 25 يوليو 2021 09:47 مساءً
محاضرات وأمسيات شعرية بقصور ثقافة الأقصر
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الأحد 25 يوليو 2021 09:47 مساءً
غدًا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي شارونة
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الأحد 25 يوليو 2021 09:47 مساءً
حياة كريمة.. توزيع 8 آلاف كيلو لحوم في المنيا
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الأحد 25 يوليو 2021 09:47 مساءً
أول تعليق من والده أحمد الحفناوي البطل الأوليمبي التونسي بعد تحقيق الميدالية الذهبية
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الأحد 25 يوليو 2021 09:46 مساءً
رسالة نارية من سمير كمونة لموسيماني
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الأحد 25 يوليو 2021 09:46 مساءً
الإسكندرية تتأهب للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة الـ 69 غدًا (برنامج وفعاليات)
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الأحد 25 يوليو 2021 09:46 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مصر.. جنازة عسكرية كبيرة لأول مرة في تاريخ البلاد لسيدة وظهور السيسي وقرينته
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 10 يوليو 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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