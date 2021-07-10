أخبار عاجلة

اكرامي وعبدالله السعيد علي رأس قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي -
موسيماني منفعلاً: مروان قدم أداءً مميزًا وسعيد بتسجيل بواليا -
محاضرات وأمسيات شعرية بقصور ثقافة الأقصر -
غدًا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي شارونة -
حياة كريمة.. توزيع 8 آلاف كيلو لحوم في المنيا -
أول تعليق من والده أحمد الحفناوي البطل الأوليمبي التونسي بعد تحقيق الميدالية الذهبية -
رسالة نارية من سمير كمونة لموسيماني -
الإسكندرية تتأهب للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة الـ 69 غدًا (برنامج وفعاليات) -
أساقفة الإسكندرية يترأسون قداس كاهن كنيسة «مار جرجس» -
الرياض: ضبط 4 مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

إسرائيل تصيب فلسطيني برصاصة.. وتقتحم المستشفى للمطالبة بالرصاصة (تفاصيل)

Print
إسرائيل تصيب فلسطيني برصاصة.. وتقتحم المستشفى للمطالبة بالرصاصة (تفاصيل) إسرائيل تصيب فلسطيني برصاصة.. وتقتحم المستشفى للمطالبة بالرصاصة (تفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مركز معلومات وادي حلوة- القدس، إن الشاب حربي نضال الرجبي 18 عاماً، أصيب برصاصة في ظهره مساء الجمعة، خلال سيره في حي بئر أيوب في بلدة سلوان.

وأوضح المركز أن الشاب الرجبي يخضع لعملية جراحية في مستشفى المقاصد، وخلال ذلك اقتحمت قوات الاحتلال المستشفى، وقامت بتفقد الطوابق بحثا عن المصاب، كما طالبت بالرصاصة التي أصابته.

وأضاف المركز أن الوضع الصحي للشاب الرجبي مستقر، ولا يزال في العمليات منذ عدة ساعات، حيث تمكن الأطباء من ايقاف النزيف كما أبلغ والده، وفق ما نقلت وكالة «معا» الفلسطينية، فيما أكد والد الشاب أنه كان في طريقه لآداء الصلاة في المسجد، وأصيب بظهره برصاصة حي، خلال اقتحام القوات لشارع حي بئر أيوب واطلاق الرصاص الحي بصورة عشوائية في المكان.

وأوضح المركز أن الشاب حربي الرجبي، هو مريض بالسكري، وتعرض للاعتقال عدة مرات، آخرها الشهر الماضي، وأبعد حينها عن القدس القديمة، كما اعتقل عام 2018 وتعرض لتحقيقات قاسية ثم افرج عنه بشرط الإبعاد عن مكان سكنه في سلوان، وفرض عليه الحبس المنزلي.
ولفت المركز أن بلدية الاحتلال، هدمت قبل عدة أيام المنشأة التجارية للمواطن نضال الرجبي في حي البستان في سلوان.

واقتحمت قوات الاحتلال شارع حي بئر أيوب في سلوان، وقامت بالانتشار في عدة مناطق في الحي، ثم شرعت بتوقيف المركبات ومنعها من المرور، وخلال ذلك قام الشبان بإضرام النيران بأعمدة كاميرات المراقبة في الحي.

وأضاف شهود عيان أن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي، وأطلقته مباشرة باتجاه الشبان، كما أطلقت القنابل الغازية والصوتية بشكل عشوائي، مستهدفة المنازل.

وألقى الشبان المفرقعات باتجاه قوات الاحتلال في الحي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اكرامي وعبدالله السعيد علي رأس قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي

اكرامي وعبدالله السعيد علي رأس قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي

موسيماني منفعلاً: مروان قدم أداءً مميزًا وسعيد بتسجيل بواليا

موسيماني منفعلاً: مروان قدم أداءً مميزًا وسعيد بتسجيل بواليا

محاضرات وأمسيات شعرية بقصور ثقافة الأقصر

محاضرات وأمسيات شعرية بقصور ثقافة الأقصر

غدًا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي شارونة

غدًا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي شارونة