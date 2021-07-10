إسرائيل تصيب فلسطيني برصاصة.. وتقتحم المستشفى للمطالبة بالرصاصة (تفاصيل)

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قال مركز معلومات وادي حلوة- القدس، إن الشاب حربي نضال الرجبي 18 عاماً، أصيب برصاصة في ظهره مساء الجمعة، خلال سيره في حي بئر أيوب في بلدة سلوان.

وأوضح المركز أن الشاب الرجبي يخضع لعملية جراحية في مستشفى المقاصد، وخلال ذلك اقتحمت قوات الاحتلال المستشفى، وقامت بتفقد الطوابق بحثا عن المصاب، كما طالبت بالرصاصة التي أصابته.

وأضاف المركز أن الوضع الصحي للشاب الرجبي مستقر، ولا يزال في العمليات منذ عدة ساعات، حيث تمكن الأطباء من ايقاف النزيف كما أبلغ والده، وفق ما نقلت وكالة «معا» الفلسطينية، فيما أكد والد الشاب أنه كان في طريقه لآداء الصلاة في المسجد، وأصيب بظهره برصاصة حي، خلال اقتحام القوات لشارع حي بئر أيوب واطلاق الرصاص الحي بصورة عشوائية في المكان.

وأوضح المركز أن الشاب حربي الرجبي، هو مريض بالسكري، وتعرض للاعتقال عدة مرات، آخرها الشهر الماضي، وأبعد حينها عن القدس القديمة، كما اعتقل عام 2018 وتعرض لتحقيقات قاسية ثم افرج عنه بشرط الإبعاد عن مكان سكنه في سلوان، وفرض عليه الحبس المنزلي.

ولفت المركز أن بلدية الاحتلال، هدمت قبل عدة أيام المنشأة التجارية للمواطن نضال الرجبي في حي البستان في سلوان.

واقتحمت قوات الاحتلال شارع حي بئر أيوب في سلوان، وقامت بالانتشار في عدة مناطق في الحي، ثم شرعت بتوقيف المركبات ومنعها من المرور، وخلال ذلك قام الشبان بإضرام النيران بأعمدة كاميرات المراقبة في الحي.

وأضاف شهود عيان أن قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي، وأطلقته مباشرة باتجاه الشبان، كما أطلقت القنابل الغازية والصوتية بشكل عشوائي، مستهدفة المنازل.

وألقى الشبان المفرقعات باتجاه قوات الاحتلال في الحي.