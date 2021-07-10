قوات الاحتلال الإسرائيلي تحرق مقتنيات مسجد في جنين 

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أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، مقتنيات مسجد قرب بلدة جبع جنوب جنين، فيما أصيب شاب بالرصاص خلال مواجهات مع جنود الإحتلال.

وذكرت مصادر محلية لـوكالة الانباء الرسمية «وفا» أن قوات الاحتلال اقتحمت موقع «ترسلة» وداهمت المسجد وشرعت بإحراق السجاد والمقتنيات، بعد أن أجبرت المصلين على الخروج منه بالقوة، ومنعتهم من ترميمه وتأهيله تمهيدًا لإقامة صلاة الجمعة فيه.

وأضافت المصادر، أن مواجهات اندلعت مع جيش الإحتلال عقب انسحابه إلى شارع جنين-نابلس بالقرب من قرية عنزا، أصيب خلالها شاب برصاصة في الساق، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

كانت فعاليات بلدة جبع وكوادر حركة «فتح» شرعت بأعمال إعادة ترميم المسجد وتأهيله، في سياق الحفاظ على المنطقة التي تتعرض بشكل شبه يومي لاقتحامات جنود الاحتلال، ومحاولات المستوطنين الاستيلاء عليها.